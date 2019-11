Pire : Un militaire sénégalais et un mauritanien seraient au cœur d'une importante saisie de 3.900 minutions de guerre.

Les éléments de la gendarmerie de Pire ont procédé à une importante saisie de 3.900 munitions de guerre. En effet, nous renseigne l'Observateur, c'est au cours d'une opération de sécurisation dans la nuit du 25 au 27 octobre vers les coups de 2 heures du matin que les pandores ont découvert la marchandise dans une voiture Mercedes sur la Route nationale 1 (Rn1). Ces minutions d'armes lourdes de type 7,62 mm sont utilisées, pendant les "grands conflits" et peuvent créer un carnage en une fraction de secondes.

Au cœur de cette affaire qui a laissé perplexes les gendarmes, se trouverait un mauritanien du nom de Moustapha, les deux chauffeurs, Ahmed Ndiaye et Macky Talla Ndiaye et un militaire sénégalais, B.S qui se serait fondu dans la nature...