Phase test de la Sonacos à Kolda : « …Plus de 350 producteurs, près de 250 hectares emblavés plus de 53 tonnes de semences distribuées… » (Modou Diagne Fada, DG Sonacos)

Dans le cadre de la phase test de contractualisation avec les producteurs, le DG de la Sonacos, Modou Diagne Fada, a effectué une visite de suivi dans les champs de ces derniers. Cette visite l’a conduit d’abord au centre de réception intermédiaire pour voir l’avancement des travaux puis aux champs du village de Saré Boydo (commune de Bignarabé) département de Médina Yoro Foula, ce samedi 18 septembre 2021. Désormais, la Sonacos s’implique de la production à la commercialisation de l’arachide. Et cette phase en est un exemple illustratif.



À en croire Modou Diagne, « nous sommes sur le terrain pour vérifier le programme de contractualisation que nous avons avec certains producteurs. Et dans ce sens, le président Macky Sall nous a instruit de travailler avec les GIE et les coopératives pour leur fournir des semences et de l’engrais pour l’augmentation des surfaces agricoles. Et dans la région de Kolda, ce programme a touché plus de 350 producteurs, près de 250 hectares emblavés et plus de 53 tonnes de semences distribuées. Et nous pensons que ce programme test dans la zone sud est bien supervisée par les nouveaux agents recrutés dans le cadre de la direction achat graines et partenariat. »



Khadidiatou Baldé, bénéficiaire de ce nouveau programme dont le champ a été visité, s’est félicitée de cette belle initiative. À ce titre, elle précise : « nous remercions la Sonacos pour cette innovation de taille qui va permettre aux producteurs d’augmenter leur production. Mais néanmoins, en tant que femme nous souffrons du difficile accès à la terre, au matériel agricole et en formation agricole. »



Revenant aussi sur le but de leur visite dans la région, il précise : « nous avons visité les travaux du centre de réception intermédiaire de Dioulacolon qui ont d’ailleurs démarré malgré les fortes pluies. » C’est pourquoi, il poursuit : « nous allons mettre les bouchées doubles pour faire l’essentiel avant le démarrage de la campagne de commercialisation en installant le pont-bascule puis mettre les axes de circulation à l’intérieur du centre. Et j’ai instruit mes services pour que d’ici le 31 octobre on puisse démarrer éventuellement la campagne de réception dans ces lieux. On était en location, mais cette année nous allons disposer de notre propre local grâce aux autorités locales et administratives… »