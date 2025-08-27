Petit-Déjeuner à l'Elysée : Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron passent en revue la coopération sénégalo-française

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré ce mercredi matin à l’Élysée son homologue français, Emmanuel Macron, autour d’un petit-déjeuner de travail.



Selon une note de la Présidence, les deux Chefs d’État ont passé en revue les programmes de coopération et échangé sur le renforcement du partenariat rénové entre le Sénégal et la France, notamment dans les domaines de l’investissement, du commerce, de la défense et de la sécurité.



Cette revue de la coopération sera approfondie lors du prochain séminaire intergouvernemental prévu en septembre à Dakar.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a également salué la posture du Président Emmanuel Macron sur les questions mémorielles, en particulier la reconnaissance du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye en 1944. À ce titre, il a invité son homologue français à prendre part à la deuxième édition de la commémoration prévue le 1er décembre 2025, à Dakar.

