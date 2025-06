Perturbation du TER : La SENTER et la SETER dénoncent des actes de sabotage dans les emprises du TER

Des actes de sabotage ont été opérés dans les emprises du TER. Cette information a été véhiculée dans un communiqué conjoint de la SENTER et la SETER, paru ce lundi 16 juin 2025.



Les deux sociétés informent : "à deux reprises dans la semaine du 09 juin 2025 (plus précisément les vendredi 13 et samedi 14), des équipements ont été endommagés. Ces équipements étant des outils stratégiques pour la gestion des circulations, les impacts ont été immédiats, causant ainsi des perturbations du trafic avec des ralentissements des circulations et des retards, sur toute la ligne et dans les deux sens ».



Ainsi, poursuivent-elles : « cette situation est inacceptable et fortement dommageable, car au-delà d’engendrer des coûts financiers supplémentaires (pour la réparation et le remplacement des installations endommagées), elle pénalise toute une population, active et mobile, cliente du TER. Elle pénalise des hommes et des femmes, acteurs de l’économie de ce pays. Le TER est avant tout un patrimoine national, au service des sénégalais."



Le TER joue un rôle crucial dans la mobilité urbaine à Dakar. Il ne doit en aucun cas être une cible de vandalisme ou de sabotage, mais au contraire un bien commun, protégé et entretenu par tous les sénégalais. »



Toutefois, « des enquêtes judiciaires sont en cours, notamment avec la légion de Gendarmerie du Transport Ferroviaire (LGTF), afin de retrouver les coupables de ces infractions. Le détail des évènements ne peut donc être communiqué pour le moment », indique le communiqué conjoint de la Senter et de la Seter.