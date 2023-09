Perte des valeurs, dictature de la pensée unique, quête du savoir : Le diagnostic sans complaisance de Serigne Mansour Sy Djamil

En présence de milliers de fidèles, Serigne Mansour Sy Djamil a organisé le « Takussanù Seydi Djamil » à l’occasion du Gamou commémorant la naissance du prophète mouhamed (PSL). Une occasion pour le guide spirituel et en même temps, acteur politique de se prononcer sur l’actualité.Dans son discours de plus de 30mn, Serigne Mansour Sy passera en revue les sujets d’ordre national, notamment la politique et celle de la préservation des valeurs culturelles et religieuses...