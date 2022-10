Perspectives Économiques : L’Afrique subsaharienne sur la corde raide selon le « FMI »

Le Fonds monétaire international (FMI) a procédé ce jeudi 27 octobre 2022 à la présentation du rapport sur les perspectives économiques régionales de l’Afrique subsaharienne intitulé « perspectives économiques régionales : Afrique SUBSAHARIENNE sur corde raide ».Le rapport rend compte de l’évolution économique de la région au cours de la période concernée. En effet, pour ce qui concerne la région subsaharienne, le rapport révèle que « la reprise économique en Afrique subsaharienne a connu un coup d’arrêt brutal. L’an dernier, l’activité a fini par rebondir, ce qui a porté la croissance du PIB à 4,7 % en 2021. En revanche, en 2022, la croissance devrait ralentir fortement de plus de 1 point de pourcentage, à 3,6 %. »Selon le Chef de la division des études régionales du Département Afrique du FMI, Luc Eyraud, ce ralentissement est lié à des chocs mondiaux qui ont affecté l’Afrique de plein fouet et aussi le ralentissement économique mondial dans les pays avancés, une hausse spectaculaire de l’inflation à l’échelle mondiale. Pour faire face à cette situation, Luc Eyraud estime que l’Afrique Subsaharienne doit répondre à 04 priorités de politique publique : le renforcement de la sécurité en Afrique subsaharienne, la lutte contre le hausse de l’inflation en Afrique subsaharienne, la gestion de l’incertitude des prix du pétrole et de la transition énergétique dans les pays ainsi que les innovations en matière de monnaie numérique en Afrique subsaharienne...