Percée de l'opposition dans certaines zones du pays : Le MAC/Authentique tire les enseignements et appelle à resserrer les rangs dans la majorité…

Les leçons à tirer après les dernières élections locales n'ont pas été faites avec trop de difficultés d'après les résultats que la mouvance présidentielle a obtenus. Même si dans plusieurs localités la coalition Benno Bokk Yakaar est passée devant, force est de reconnaître que dans la plupart des grandes villes, c'est une percée spectaculaire de la coalition Yewwi Askan Wi qui a retenu l'attention. Le Mouvement Action pour la Citoyenneté estime que ces résultats des adversaires de la coalition Benno Bokk Yakaar ne sont pas à minimiser.



« Nous, membres de la majorité présidentielle ne devons pas minimiser notre défaite comme ce fut le cas avec l’ancien régime d’Abdoulaye Wade dans les grandes villes et dans certaines communes de l’intérieur du pays. Nous devons reconnaître que c’est dû à un mauvais casting de certaines têtes de liste qui ont à leur tour confectionné des listes à leur guise », considére Ansoumane Danfa et ses camarades du Mac/Authentique rappelant que Benno Bokk Yakaar ne doit nullement chercher à déplacer le débat sur leur défaite.



Par ailleurs, ils jugent que cette défaite dans certaines zones du pays est due à un manque de concertation, de reconnaissance et d’un manque de stratégie en communication du moment. Mais aussi, un manque de solidarité et de générosité avec une jeunesse désavouée.



La percée de Yewwi Askan Wi est le prolongement des manifestations du mois de Mars et les Sénégalais qui ont envoyé comme messages : l’unité, la loyauté, la transparence et le renouvellement de la classe politique.



Dans ce communiqué sorti ce lundi, le Mac/Authentique appelle à resserrer les rangs au sein de la coalition de la majorité pour mieux engager les prochaines échéances qui vont se dérouler en juillet prochain.