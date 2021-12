Pénalités contre des opérateurs : l’ACSIF en phase avec l’ARTP et exige un bon réseau…

La réaction des opérateurs de téléphonie mobile contre les sanctions infligées par l’Agence de régulation des télécommunications et postes, indispose l’association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif). C’est du moins ce que révèle son président qui dénonce un acte déloyal des champions de la télécommunication au Sénégal.



En conférence de presse, l’Acsif après avoir fustigé la défectuosité du réseau téléphonique proposé par les opérateurs de téléphonie, explique les contours des sanctions.



Famara Ibrahima Cissé, président de l’Acsif renouvelle son engagement à accompagner l’État du Sénégal et l’Artp à exiger le paiement des pénalités pour réinvestir dans les secteurs de la santé, de l’éducation et autres secteurs de l’économie.



Ainsi, il invite les « opérateurs de réfléchir à corriger les manquements et défaillances constatés dans le respect de leurs cahiers de charge afin de satisfaire les exigences des sénégalais », conclut le président de l’Acsif.



Au vu des manquements constatés dans la qualité de service et à l’aune des obligations contenues dans les cahiers des charges, l’ARTP a pris les décisions de sanctions contre certains opérateurs de téléphonie mobile.



Une pénalité de 1 028 466 443 FCFA hors taxes est appliquée à l’opérateur de communications électroniques EXPRESSO SENEGAL.



Une pénalité de 2.528.108.092 FCFA hors taxes est appliquée à l’opérateur de communications électroniques SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (FREE).



Une pénalité de 16 727 712 422 FCFA hors taxes est appliquée à l’opérateur de communications électroniques SONATEL.