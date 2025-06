Pèlerinage Marial de Popenguine: Coris Bank International Sénégal offre un cadeau symbolique à Monseigneur André Guèye et des packs d'eau aux marcheurs

À la veille des célébrations de la Pentecôte et de la Tabaski, Coris Bank International Sénégal a eu l’honneur de rendre une visite de courtoisie à Monseigneur André Guèye, le nouvel archevêque de Dakar. Accueilli avec chaleur et bienveillance, Monseigneur Guèye a reçu les félicitations du directeur général de la banque.



M. Prosper Zongo, Directeur Général de Coris Bank International Sénégal, lui a personnellement adressé ses vœux pour sa nomination et a réaffirmé l’engagement de la banque aux côtés de l’Église, notamment à travers le soutien à la marche de Popenguine.



Un cadeau symbolique a été remis à l’archevêque, en complément des milliers de bouteilles d’eau déjà acheminées à Popenguine pour soutenir les pèlerins.



Monseigneur André Guèye a, en retour, prié pour tous les collaborateurs et pour l’ensemble de la communauté Coris Bank International Sénégal.



Ce moment fort a été placé sous le signe de la foi, du partage et de la solidarité.