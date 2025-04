Paysage urbains et espaces publics - Plus de 500 plants à Yoff et environs : le ministre Moussa Balla Fofana appelle à plus de citoyenneté

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a présidé en présence du Directeur général du Cadre de vie, des directeurs techniques et d’autres autorités locales, la 4e journée de plantation et d’embellissement intitulée « Taaral Naatal Sunu Réew »







À l’occasion, plus de 500 plants, dont 150 palmiers majestueux, ont été plantés pour sublimer l’esplanade, le terre-plein central et les abords de l’autopont menant au rond-point de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Dans une mobilisation exemplaire, plus de trois cents agents du programme Xëyu Ndaw Yi, appuyés par une cinquantaine de jardiniers de la DPUEP, ont redonné éclat.











Les populations invitées à adopter des réflexes citoyens











Le ministre Moussa Balla Fofana, lors de cette activité, a invité les populations et notamment, les jeunes à adopter des comportements citoyens : « Cette journée d'investissement humain est à saluer. Notre cadre de vie nous concerne tous. Sa bonne gestion reflète notre manière de penser. Il est l'élément le plus démocratique. Cela concerne et notre environnement et notre bon voisinage et la pollution sonore etc..., tous doivent être pris très au sérieux », s'est expliqué le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Amenagement des Territoires, tout en invitant à perpétuer une telle initiative qui est, « une bonne gestion de notre environnement est une préoccupation majeure du Président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. »







Le ministre qui était accompagné du Directeur du Cadre de Vie et de l'Hygiène Publique, Serigne Kosso Sène, du Directeur des Paysages Urbains et des Espaces Publics, Seydina Alioune Djim, invite par ailleurs, à rendre salubre le cadre de vie : « planter des arbres et embellir; cela dénote notre façon de penser comme je l'ai dit plutôt. Sur ce, nous invitons les populations de Yoff, de Dakar et du Sénégal et surtout, les jeunes, à épouser des comportements écocitoyens. Nous devons aussi travailler d'arrache-pied pour le suivi de tout ce qui a été fait... »