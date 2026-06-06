Pastef en congrès extraordinaire : Birame Souleye Diop appelle les délégués à se montrer dignes d’une «page importante de l’histoire»

Le premier vice-président de Pastef-Les Patriotes, Birame Souleye Diop, a ouvert ce samedi le congrès extraordinaire du parti, tenu au Centre des expositions de Diamniadio, en saluant la mobilisation des quelque 1 200 délégués venus de l’ensemble du territoire national et de la diaspora.



Prenant la parole devant une salle comble, il a salué leur présence comme «un témoignage de solidarité panafricaine et mondiale», avant de placer cette rencontre dans une perspective historique. «Aujourd’hui, le parti entre dans une nouvelle séquence», a-t-il déclaré, affirmant que les délégués étaient en train «d’écrire une page importante de l’histoire politique du Sénégal». Birame Souleye Diop a appelé l’ensemble des participants à la hauteur de l’enjeu, les invitant à être «fiers» de leur présence et «dignes» de ce que le parti a construit. «Les générations se souviendront de ce choix de construire un parti modèle», a-t-il conclu, donnant ainsi le ton d’un congrès que Pastef présente comme un tournant dans son organisation et sa trajectoire politique.