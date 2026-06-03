Hajj 2026 : Air Sénégal s’explique après l’incident ayant empêché 30 pèlerins d’embarquer à La Mecque

Air Sénégal a apporté des précisions sur l’incident survenu ce mercredi 3 juin 2026 lors des opérations de retour des pèlerins sénégalais depuis La Mecque. Dans un communiqué, la compagnie nationale explique que trente pèlerins de l’agence Aïcha Travel n’ont pas pu embarquer à bord du vol XY9258 en raison de l’absence de leurs passeports au moment des formalités d’embarquement.



Selon Air Sénégal, les vérifications effectuées ont révélé que les documents de voyage n’avaient pas été remis aux passagers par le chauffeur du bus qui les avait transportés jusqu’à l’aéroport. Dès que la situation a été signalée, un véhicule a été dépêché pour récupérer les passeports et les acheminer dans les meilleurs délais.



Toutefois, à son retour, l’appareil avait déjà entamé sa procédure de repoussage (push-back) en vue du décollage et ne pouvait plus être retenu, conformément aux exigences opérationnelles et aux règles de sécurité aérienne.



La compagnie indique qu’en coordination avec la Délégation générale au Pèlerinage, informée de l’incident, le ministère du Hajj du Royaume d’Arabie saoudite a pris les dispositions nécessaires pour assurer l’hébergement des pèlerins concernés à l’hôtel Razana.



Air Sénégal précise travailler actuellement à l’identification des meilleures solutions afin de permettre le retour de ces passagers vers le Sénégal dans les plus brefs délais, en fonction des disponibilités sur les prochains vols.



La compagnie réaffirme enfin son engagement à accompagner les pèlerins concernés et à leur apporter toute l’assistance nécessaire jusqu’à leur retour à destination.

