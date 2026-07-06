Pastef-MONCAP : Khoureychi Thiam dénonce son éviction des groupes WhatsApp


Pastef-MONCAP : Khoureychi Thiam dénonce son éviction des groupes WhatsApp

Dans un message sur les réseaux sociaux, Khouraichi Thiam affirme avoir été retiré de plusieurs groupes WhatsApp du MONCAP par Khady Diène Gaye, sans appel préalable, sans explication et sans le moindre message de courtoisie. Il avance l’hypothèse que cette exclusion serait liée au fait d’avoir répondu à une invitation de Fifi Diakhaté elle-même, dont la mise à l’écart du Directoire du MONCAP est intervenue dans la même séquence que les prises de position publiques de cadres comme Aldiouma Sow et Abib Diop, identifiés comme proches de la ligne la plus loyale à Ousmane Sonko.

 

Le cas de Khouraichi Thiam vient ainsi documenter, à un échelon plus local, une dynamique déjà repérée par plusieurs observateurs : celle d’un appareil de Pastef cherchant à reprendre en main ses structures de cadres face à une porosité jugée croissante avec la mouvance présidentielle. Ce qui n’était jusque-là qu’une sanction visible frappant une figure institutionnelle de premier plan semble désormais se décliner vers des militants de rang intermédiaire, suggérant que le rapport de force interne ne se limite plus aux communiqués et aux réseaux sociaux, mais se traduit par des mesures organisationnelles concrètes et répétées.

 

Dans son texte, Khouraichi Thiam revendique un engagement qu’il dit indépendant de toute appartenance à un groupe WhatsApp, fondé selon lui sur ses convictions, son parcours et les sacrifices consentis au service du parti et de la nation. Il rappelle avoir consacré temps, énergie et ressources à la défense des idéaux de Pastef et du MONCAP, sans jamais rechercher de privilège, et dénonce une méthode qu’il juge contraire à l’esprit du dialogue, de la transparence et du respect mutuel qu’il estime devoir fonder la vie d’un grand parti. Il affirme que son engagement demeure intact malgré cet épisode, tout en réclamant, non un traitement de faveur, mais la reconnaissance due à tout militant sincère.

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Lundi 6 Juillet 2026
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