Passation de service au ministère des Télécommunications : Samba Diouf prend les rênes et promet d’aller « plus vite, plus loin et plus fort »


Le nouveau ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf a officiellement pris ses fonctions ce jeudi, lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Alioune Sall. Devant une salle qu’il a saluée pour sa jeunesse, son envie de servir et son abnégation, le nouveau ministre a fixé son objectif autour de la performance, de la responsabilité et du dépassement.
 
Reconnaissant à Alioune Sall un « héritage solide », Samba Diouf n’a pas caché la pression qui en découle. « Monsieur, vous avez élevé la barre très haut. Nous n’avons aucune excuse pour ne pas faire mieux, car vous avez posé les fondations », a-t-il déclaré, saluant les réformes structurelles engagées et la concrétisation du projet de ville technologique sous le leadership de son prédécesseur.
 
Le nouveau ministre a parallèlement souligné la portée symbolique de la décision du Président de la République de consacrer ce département exclusivement aux télécommunications et au numérique, y voyant la traduction de « l’importance stratégique de ce secteur pour l’avenir du Sénégal ». Sa feuille de route est claire : accélérer la mise en œuvre du décollage technologique pour que les résultats soient « perceptibles dans la vie des concitoyens ».
 
Samba Diouf a tenu à définir sa méthode de gouvernance qu’il envisage autour du dialogue, de la concertation et de l’intelligence collective, sans sacrifier l’autorité ni la performance. « Chacun devra pleinement jouer son rôle, exercer ses responsabilités et produire les résultats attendus », a-t-il averti, annonçant vouloir instaurer au sein du ministère une « saine rivalité portée par l’initiative et les résultats, au service exclusif du Sénégal ».
 
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Jeudi 11 Juin 2026
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