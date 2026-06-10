Passation de service : Mame Coumba Diop place la culture au cœur de la souveraineté nationale

La nouvelle ministre chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Mame Coumba Diop, a officiellement pris fonction ce mardi 9 juin 2026, lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, le Dr Bacary Sarr, actuel ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement.



Dans son allocution, la nouvelle ministre a exprimé sa profonde gratitude au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance placée en sa personne.



« C'est habité par un profond sentiment de responsabilité, investi d'un sens élevé de l'État et pleinement conscient de la gravité des enjeux dont j'ai la charge que je prends la parole aujourd'hui, en ce jour solennel qui marque mon entrée officielle en fonction », a-t-elle déclaré.



Mame Coumba Diop a tenu à remercier le chef de l'État pour sa nomination, soulignant que cette confiance constitue davantage une mission qu'un privilège.



« Cette marque de confiance, je la reçois non comme un privilège, mais comme un ordre de mission qui exige l'excellence, commande la rigueur et impose le service désintéressé de notre nation. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour en être digne », a-t-elle affirmé.



La ministre a également inscrit son action dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités du pays, notamment le Premier ministre Ahmadou Al Amine Lo, en mettant l'accent sur la nécessité d'accélérer les réformes dans un secteur qu'elle juge confronté à de nombreux défis urgents.



« Notre ambition collective est sans équivoque : mener à leur terme les chantiers stratégiques ouverts dans un secteur où, soyons lucides et sans complaisance, presque tout revêt un caractère d'urgence », a-t-elle soutenu.



Définissant sa vision de la culture, Mame Coumba Diop a insisté sur le rôle central qu'elle joue dans la construction de l'identité nationale et le développement économique. « La culture n'est ni un luxe ni un simple divertissement de façade. Elle est l'âme incandescente de notre peuple, le socle de notre identité, le moteur de notre souveraineté économique et le miroir de notre civilisation », a-t-elle déclaré.



Abordant les priorités de son département, la nouvelle ministre a indiqué que l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes et des professionnels de la culture constituera l'un des principaux axes de son action.



« La première des urgences, celle qui conditionne la réussite de toutes les autres, demeure sans conteste l'amélioration structurelle des conditions de vie et de travail des artistes et des professionnels de la culture », a-t-elle précisé.

