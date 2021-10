Partenariat avec l’Afrique : Le modèle turc magnifié et honoré par la société civile

Dans un élan solidaire visant à multiplier et à fructifier les partenariats, l’Afrique a surtout besoin de pays constants prêts à répondre aux enjeux économiques majeurs. Parmi les partenaires qui ont eu à accompagner l’Afrique dans des secteurs de développement, figure la Turquie.



La Turquie a des relations de très longue date avec les pays africains. Elle fait partie des plus grands intervenants dans le domaine social notamment. Elle est aussi d’une présence incontestable dans plusieurs domaines comme la santé, l’éducation et surtout les infrastructures. D’ailleurs, plus de 1000 ouvrages dans plusieurs pays africains durant les 10 dernières années ont été notés. Démontrant ainsi que la Turquie est un exemple d’un type de développement auquel les pays africains aspirent.



Dans cette perspective, une initiative a pris corps ce matin au sein de la société civile regroupée dans la plateforme des initiatives africaines pour l’émergence (PIPE) et le groupe Afrique émergent communication (GAEC). Elle vise la création du prix qui salue les efforts de partenariat consentis par la Turquie. Le prix porte le nom de Recep Tayib Erdogan. D’ailleurs, le président turc, informé par voie diplomatique s’est réjoui de cette initiative qui renforce l’Afrique à travers ces partenariats gagnant gagnant.



Le choix du président Recep Tayyib Erdogan est motivé par son impact et sa présence dans le développement du continent noir. Un déplacement est prévu par les initiateurs de la société civile dans le pays transcontinental pour, éventuellement échanger sur d’autres perspectives de développement mutuel.