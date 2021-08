Partenariat / Relèvement du plateau médical : Le département de Tivaouane bientôt doté d’un hôpital moderne de niveau 2.

Ce vendredi 13 août a abrité une cérémonie dédiée à la signature d'une convention entre les ministères de la santé et de l’action sociale ainsi que celui de l’économie, du plan et de la coopération avec le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) pour la construction d’un hôpital moderne de niveau 2 à Tivaouane.



Ladite cérémonie a été présidée par le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et co-présidé par le Ministre de l’économie du plan et de la coopération, Amadou Hott, qui à juste titre s’est félicité de ce nouveau partenariat qui entre dans le cadre du renforcement du plateau médical de Tivaouane.



Selon Abdoulaye Diouf Sarr, le choix porté sur le département de Tivaouane n’est pas anodin. De la position stratégique au caractère religieux, cette ville sainte accueille chaque année à l’occasion du Gamou des pèlerins venant de tous horizons. Il soulève à cet effet qu’en mettant en place cette structure sanitaire moderne, le président matérialise son ambition de renforcer le plateau médical de la ville.



C’est également l’occasion pour Pape Demba Diallo, directeur du Fonsis, de revenir sur la structuration du projet qui, selon Amadou Hott, œuvre pour une amélioration des conditions de vie des populations, notamment autour du département de Tivaouane.



Selon lui, ce projet constitue un jalon important dans la conception et la réalisation du plan quinquennal d’investissement du secteur de la Santé. « Le mode de financement innovant permet de préserver la capacité d’endettement de l'État tout en faisant intervenir un véhicule public d’investissement privilégié », souligne-t-il pour appuyer son point de vue.



C’est sur une note d’encouragement que les ministres signataires de ce projet ont terminé leurs propos. Rendez-vous est pris avant le Gamou de Tivaouane pour la pose de la première pierre de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh qui profitera à toute une communauté.