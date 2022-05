Parrainages : Les listes de Yewwi Askan Wi ont été acceptées.

Après les nombreuses vérifications à la direction générale des élections, tenant compte de la loi et du règlement relatifs au système de parrainage, les listes de la coalition Yewwi Askan Wi ont été acceptées pour les élections législatives de juillet prochain.



La coalition Yewwi Askan Wi, par la voix de son mandataire national, tient à remercier et à féliciter toutes les sénégalaises et tous les sénégalais qui se sont mobilisés pour parrainer leur coalition et félicite toutes les équipes qui ont travaillé dans la compilation des données.