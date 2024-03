Parcelles assainies / Centre du candidat Amadou Bâ : Plus de 5.800 électeurs et 10 bureaux de vote pour accueillir les électeurs

C’est un jour de vote qui débute ce dimanche ! Au centre des Hlm de Grand Médine où doit voter le candidat Amadou Bâ, « plus de 5.800 électeurs sont inscrits et repartis dans 10 bureaux de vote », nous apprend un membre de la Cena.

À 7h37m, l’affluence est déjà au rendez-vous et les électeurs commencent à envahir leurs bureaux de vote.



À noter que les responsables politiques comme Mbaye Ndiaye et Thierno Bocoum sont attendus dans ce centre pour leur devoir citoyen.