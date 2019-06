Parc Niokolo Koba : « Il nous faut aligner ce site touristique exceptionnel aux standards internationaux et mondiaux » (Alioune Sarr, MTTA)

Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, M. Alioune Sarr, a entamé ce Jeudi 27 Juin une tournée dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Ainsi, le chef du département du tourisme, accompagné de ses chefs de service, a effectué une visite dans le Parc Niokolo Koba, non pas pour faire du Tourisme, mais bien pour constater de visu l'état d'avancement de certains projets, financés par le ministère, mais aussi et surtout discuter avec les autorités locales pour voir les voies et moyens pour faire du parc un haut lieu touristique. Son ambition est claire : "Il nous faut aligner ce site touristique exceptionnel aux standards internationaux et mondiaux." Pour ce faire, il a annoncé d'importantes mesures...