Parc Lambaye (Pikine) : Un violent incendie ravage tout sur son passage (images)

Ce n’est ni la première, ni même la deuxième fois qu’un incendie d’une telle ampleur se déclare au marché Parc Lambaye de Pikine, situé à proximité de « Bountou Pikine ». Ce mercredi, aux alentours de 19 heures, un feu a pris naissance dans un atelier de menuiserie en bois avant de se propager rapidement aux alentours. Les flammes ont causé d’importants dégâts matériels, détruisant tout sur leur passage.



À l’heure actuelle, les équipes de sapeurs-pompiers sont sur place pour maîtriser l’incendie et limiter les dégâts. Les causes du sinistre restent pour l’instant inconnues, mais les habitants et les commerçants du marché déplorent une nouvelle fois des pertes considérables.



Nous reviendrons