Parc Forestier urbain Dakar-Yoff : Le site sera classé, le démarrage des travaux prévu le 30 juillet 2021…

Le ministre de l'environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall et son homologue du ministère de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, se sont réunis ce mardi, dans les locaux du ministère de l'environnement, pour discuter du projet du Parc Forestier urbain Dakar-Yoff.



Il s’agit d’un espace de détente, constitué d’une forêt, d’un bocage, de plusieurs marais et d’aires de jeux pour les enfants. Il comportera également une zone de promotion de la biodiversité florale.





À l'issue de cet atelier qui s'est tenu sous la présence des divers acteurs concernés tels la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (DSCOS), le cadastre entre autres… Il a été annoncé par le ministre de l’environnement désigné porte-parole du jour, la mise en place de deux comités, dont un de pilotage et un autre technique tous deux chargés de diligenter le projet à travers des CDR qui seront validés par le chef de l'État.



Par ailleurs, il a été effectué le lancement d'un concours national d'architecture à la date du 04 février 2021 pour la réalisation de ce parc forestier urbain. D’après les informations fournies à Dakaractu par Abdou Karim Sall, les soumissionnaires auront jusqu'au premier avril 2021 pour déposer leurs différentes propositions qui seront examinées par un jury, a fait savoir le ministre de l'environnement au sortir de leur atelier.



En outre, un appel d'offres sera par la suite lancé, a confié Mr Sall en présence du ministre de l’urbanisme et du logement. C’est dans ce sillage que la date de démarrage des travaux sera dévoilée et retenue pour le 30 juillet 2021. Cependant le coût global et la durée des travaux restent encore à définir.





Enfin, le porte-parole du jour indiquera que les 10 hectares sur lesquels sera construit le Parc Forestier, seront consacrés zone classée par le président Macky Sall. Une mesure forte qui devrait durablement protéger ce futur havre de paix dans la capitale Sénégalaise, Dakar.



Pour rappel, le président Macky Sall avait décidé en conseil des ministres, le 10 juillet 2020, que ce parc urbain de 10 hectares sera érigé sur la zone de l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff. Ce, dans le cadre de l’initiative « Sénégal Vert »...