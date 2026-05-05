Pape Ngagne Ndiaye suite à sa convocation à la Su: « Je ne suis pas prêt à me taire »

Convoqué à la sûreté urbaine ce matin à 10 heures, Pape Ngagne Ndiaye s’est d’abord exprimé sur la TFM avant de déférer à la convocation. Le journaliste a révélé les circonstances dans lesquelles il a été contacté par les forces de l’ordre. « Quand le lieutenant Faye m’a appelé, il m’a dit que ‘Kilifeu Gui Mo Santaané Ma woleu’: (c’est l’autorité qui a instruit que je vous appelle) , a-t-il déclaré, précisant que cette formulation le conduit à présumer qu’il s’agit d’une instruction du procureur de la République, « car étant le maître des poursuites ».







Face à cette convocation, le journaliste a affiché une sérénité affirmée et une posture de résistance. En ces termes, il se dit inébranlable : « je rappelle que je ne suis pas prêt à me taire. Donc je suis serein », a-t-il lancé, annonçant qu’il sera assisté d’un collège de trois avocats de renom : Mes Aïssata Tall Sall, Baboucar Cissé et El Hadj Diouf.

