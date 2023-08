Pape Alé Niang placé sous mandat de dépôt: RSF dénonce une persécution judiciaire du journaliste

Le journaliste sénégalais Pape Alé Niang, directeur du site d'information Dakarmatin, vient d'être placé sous mandat de dépôt. Un énième cri du cœur de Reporters sans frontières (RSF) dénonce « la persécution judiciaire d'un journaliste critique incarcéré pour la troisième fois en moins d'un an et appelle à sa libération immédiate ».



RSF regrette une troisième détention arbitraire en moins d'un an pour une faute : avoir fait un live Facebook sur le compte du média pour commenter l'arrestation de Ousmane Sonko. Il est alors inculpé pour, entre autres "appel à l'insurrection", dans un contexte où le pouvoir en place vient de suspendre l'accès à Internet via les données mobiles pour "raison sécuritaire ».