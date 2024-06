Palais de justice: un commerçant encaisse les 2 millions FCFA de son employeuse et disparaît

Attrait à la barre du tribunal correctionnel, le commerçant A. Diop a été jugé, ce matin, pour le délit d’abus de confiance. Son employeuse O. Sèye lui reproche d’avoir détourné 2 000 000 FCFA qu’elle lui avait remis dans le cadre d’un projet de commerce lié à l’achat et la revente de tissus et autres accessoires afférents.



L’affaire remonte au mois béni du ramadan lorsque les préparatifs de la Korité battaient leur plein. La plaignante a expliqué avoir déboursé de l’argent pour travailler dans le commerce de tissu avec le mis en cause.



« Nous avions l’habitude de travailler. Je lui donnais l’argent pour l’achat de différentes marchandises et tissus pour l’écouler. Ensuite, on se partageait les bénéfices. C’est moi qui finançait le travail. Il part acheter avant de l’écouler sur le marché», a indiqué O. Sèye qui soutient avoir été leurrée par son collaborateur.



« Depuis la Korité je n’ai pas pu entrer en contact avec lui. Il était injoignable. Je lui avais remis 2 000 000 FCFA pour le business mais il a disparu sans me reverser ni me livrer de la marchandise», a-t-elle soutenu devant la barre.







Interrogé, le mis en cause a cherché à se tirer d’affaire et évoque des problèmes.



« Nous avons l’habitude de travailler ensemble. C’est elle qui donnait l’argent pour les marchandises et je partais les acheter avant de le revendre dans le marché. J’avais quelques soucis financiers c’est la raison pour laquelle je n’ai pas versé à temps l’argent», a indiqué A. Diop. A l’en croire, les lenteurs dans le versement sont dues aux marchandises qu’il a donné en prêt d’une valeur de 800 000 FCFA», a-t-il précisé en sollicitant la clémence du tribunal pour pouvoir rembourser.







Dans sa réquisition, le parquet a relevé la culpabilité du prévenu et a requis l’emprisonnement ferme. Rendant son verdict, le juge a reconnu A. Diop coupable d’abus de confiance. Il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme et au paiement de 2 000 000Fcfa pour dommages et intérêts.