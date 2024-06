Palais de justice: pour défaut de permis A. Baldé fauche mortellement un individu et prend 3 mois d’emprisonnement ferme

Âgé de 21 ans, le prévenu A. Baldé a été attrait, ce matin, devant la barre du tribunal des flagrants délits pour répondre de son acte. Électricien de bâtiment de profession, il est poursuivi pour homicide involontaire sur la personne de M. Mar. il lui a été également reproché le défaut d’assurance et de permis de conduire. Interrogé sur son acte, il a rejoué le film de l’accident.



« C’est au rond-point dénommé ‘’Diouti ba’’ que le drame s’est produit. Je partais à Zac Mbao. La victime traversait la route et je l’ai renversée. C’est sa chute qui a été fatale », a dit le mis en cause.



« Tu l’as mortellement fauché parce que tu roulais à vive allure ? » lui a demandé le président du tribunal.



« Je n’ai pas fait attention à lui», s’est-il contenté de répondre.



Sur son défaut d’assurance et de permis de conduire, le mis en cause n’a rien pu dire devant la barre à part exprimer des regrets.



Le procureur a relevé sa culpabilité et a requis 6 mois de détention ferme.



Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a déclaré le prévenu A. Baldé coupable des charges qui pèsent sur lui et l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement ferme avant de réserver les intérêts de la partie civile.