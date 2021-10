Paix et sécurité en Afrique : La capitale sénégalaise à l’honneur pour abriter le 7e forum sur les enjeux auxquels le continent fait face.

Ce sont autant de questions liées au développement de l’Afrique qui devront être discutées au cours de la 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Après les deux éditions précédentes, place à la capitale sénégalaise pour abriter cet événement continental qui devra se tenir dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19.



Pour les pays africains résolument engagés à assurer la stabilité et la sécurité, piliers essentiels du développement, la pandémie de Covid-19 est surtout perçue par ces pays africains comme un révélateur ou un accélérateur des fragilités et défis multiples qui menacent le continent.

Également, au regard des différentes vagues, la région africaine a fait toutefois, preuve de résilience sanitaire grâce à certaines réactions des États. Cependant, il est à constater, en matière de vaccination, que l’Afrique semble également faire les frais de sa dépendance vis-à-vis de ses partenaires extérieurs.



Sur plusieurs secteurs, les populations de même que les entreprises subissent âprement les effets de cette crise qui n’en finit toujours pas de nous montrer ses facettes.



Fort de ces constats multiples, le président de la République Macky Sall semble avoir tous les prétextes pour aborder ces questions qui vont inclure plusieurs activités scientifiques, des plénières et des ateliers pour notamment parler de l’impact de la pandémie de Covid-19 face aux défis majeurs sur la paix et la sécurité en Afrique.



Cette 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique sera organisée par le ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur. Mais verra la participation également d’autres partenaires stratégiques.