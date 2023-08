Paix et Sécurité / 3ème Forum sino africain : L’Afrique et la Chine réfléchissent sur la question à Beijing

Le 3ème Forum sino-africain pour la paix et la sécurité s’est tenu ce mardi 29 aout 2023 à Beijing en Chine. C’est plus de 30 pays africains qui se sont retrouvés autour de la Chine pour discuter de cette question essentielle qui préoccupe le monde. Pour sa part, le Sénégal était représenté à cette rencontre par le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba.





Le thème de ce forum est « Paix et sécurité en Afrique : défis et opportunités ». Ce thème est d’une actualité récurrente. La stabilité sécuritaire est un enjeu majeur pour les pays africains qui demeurent très vulnérables car exposés à des menaces protéiformes qui mettent en péril la paix et la sécurité du continent.





Cette redynamisation de la coopération sino-africaine aide les pays africains à soutenir les efforts de paix et de sécurité de manière concertée.





En marge des travaux du Forum, le Ministre des Forces, Me Sidiki et sa délégation ont rencontré la partie chinoise, conduite par le Général Li Shangfu, dans une séance de travail visant à renforcer les axes de la coopération militaire entre ces deux pays amis.





Le ministre des Forces Armées est accompagné dans cette rencontre de l’ambassadeur du Sénégal en Chine, Son Excellence Monsieur Ibrahima Sory Sylla et de hauts gradés de l’armée et de la Gendarmerie nationale.





Pour rappel, le Forum Sino-africain est co-présidé par Son Excellence le Président Macky Sall et son homologue chinois Son Excellence Monsieur Xi Jinping.