Paiement de la dette intérieure, accès au marché : Le secteur du BTP attend des actions concrètes de l’État

Il n’y avait pas de meilleure occasion que celle de l’inauguration du nouveau siège du SPEBTPS, baptisé du nom d’Aliou Ardo Sow, pour évoquer les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises sénégalaises. En effet, le Syndicat professionnel des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Sénégal (SPEBTPS) estime que le secteur du BTP est prêt à jouer sa partition. Par la voix de son président, Oumar Ndir, il interpelle l’État du Sénégal sur « les retards de paiement qui s’accumulent, les dettes qui mettent en péril la trésorerie des entreprises, compromettent leur capacité à investir et à embaucher, et fragilisent l’écosystème économique qui en dépend ».



Baidy Agne, président du Conseil national du patronat (CNP), abonde dans le même sens, soulignant que le secteur du bâtiment et des travaux publics est confronté à de nombreuses difficultés. « La dette intérieure qui s’amplifie depuis 2023, celles contractées par les entreprises auprès du secteur bancaire et des fournisseurs, ainsi que les obligations fiscales et sociales, sont de plus en plus difficiles à honorer, faute de trésorerie », a-t-il déclaré devant le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, qui présidait la cérémonie d’inauguration. Yankhoba Diémé, s’adressant au patronat, a rappelé que « ces requêtes ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd » et a promis « un partenariat solide et équilibré ». Il a ajouté : « Ces défis seront relevés. Si le BTP marche, c’est le visage du pays qui rayonne. L’entreprise sénégalaise n’a pas suffisamment les reins solides […] Il faut que l’État fasse des efforts [pour le paiement de] la dette intérieure. »