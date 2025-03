Pacte de stabilité sociale avec le gouvernement : La Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS/B) exige d’abord le règlement du passif

Tout en saluant l’initiative du gouvernement d’organiser une rencontre tripartite, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS/B) apprécie le caractère inclusif de cette démarche et la quête d’une paix sociale durable, considérée comme un gage essentiel de développement. Dans un communiqué publié ce mardi, Dr Mballo Dia Thiam et ses camarades ont toutefois souligné que, sans tenir compte du passif non soldé des syndicats sectoriels, « les quatre centrales syndicales les plus représentatives avaient signé un pacte de stabilité économique qui les a stabilisées pendant dix ans, mais a plongé de nombreux secteurs dans l’instabilité. Cette instabilité s’est manifestée par d’innombrables luttes menées par les syndicats sectoriels, qui composent ces centrales et sans lesquelles ces dernières n’existeraient pas. »



C’est pourquoi « la FGTS/B exige des modalités d’accord préalables pour le règlement du passif avant de s’engager dans un quelconque pacte de stabilité ». Le regroupement syndical fait notamment référence aux contractuels de différents secteurs, à l’agroalimentaire, aux collectivités territoriales, à la prise en charge du régime indemnitaire, ainsi qu’à la survie du service postal, de DAKARNAV et de la Compagnie Agricole de Saint-Louis (CASL).