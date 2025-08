Pa Wade: le baobab de la politique sénégalaise!

Il a fait d'énormes erreurs dans ses choix en tant que Chef de l'Etat cependant le Professeur Maître Abdoulaye Wade a marqué, incontestablement, et de manière indélébile les avancées démocratiques de la République du Sénégal éternel. Il a fait rêver les Sénégalais. Il leur a renforcé leur courage politique. Il a décomplexé une bonne partie de l'intelligentsia francophone. Wade a construit des routes, initié de grands projets en étant Président de la République.



La fin de son "règne" n'a pas été glorieuse mais Wade n'a pas volé des élections et a accepté malgré son entêtement à se représenter, sa défaite face à son "fils" et ancien militant et ministre, le Président Macky SALL. Wade reste depuis la création de son parti le 31 juillet 1974 à aujourd'hui une des icônes les plus intéressantes de la politique sénégalaise. Il a aujourd'hui plus de 100 ans! Je lui témoigne du respect. En tant que Sénégalais et journaliste, il m'a toujours montré de la considération et du respect! Merci Abdoulaye Wade pour ce que tu as apporté à ton pays. Pour tes erreurs, le peuple sénégalais et le Seigneur sauront, in cha Allah, te pardonner.