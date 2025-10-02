PUDC: Le ministre Déthié Fall comme à l’accoutumée, débarque à 6h30


PUDC: Le ministre Déthié Fall comme à l’accoutumée, débarque à 6h30
Le ministre des infrastructures, Déthié Fall a débarqué ce matin aux environs de 6h20mn dans les locaux du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC). Il a été accueilli par le Directeur Général Gade Kounta et ses équipes. 
 
Le ministre Déthié Fall a visité les différents services du programme qui, pour rappel, contribue à améliorer les conditions socio-économiques des populations rurales en construisant des infrastructures (pistes, électrification, centres de santé), en fournissant du matériel agricole, et en renforçant les capacités locales. 
 
Le PUDC vise également à lutter contre les inégalités sociales et à accroître l'accès durable aux infrastructures et services socio-économiques de base. 
 
Cette séance de prise de contact avec le directeur du PUDC permettra au ministre des infrastructures de s’imprégner des dossiers et projets en cours. Mais également, d’être informé sur l’avancement du programme qui prend en charge les services sociaux de base des Sénégalais particulièrement dans les zones rurales. Cette visite répond aux instructions du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko visant à agir et à régler les besoins pressants des populations. 
Jeudi 2 Octobre 2025
