PRÉSIDENTIELLE 2019 - Vers une collusion entre Sokhna Ndèye Mbacké et Idrissa Seck...

De sources bien averties, Idrissa Seck irait droit vers une nouvelle coalition. En effet, l'ancien Premier ministre est en passe de décrocher le soutien d'un nouvel allié de taille, en l'occurrence Sokhna Ndèye Mbacké.

La Mbacké-Mbacké, déjà tête de file de la coalition '' Bësa Ngui Gneuw '', avait déclaré sa candidature au détour d'un meeting à Thiès, se prévalant alors d'une force de frappe politique puissante, riche de 45 partis politiques, 210 Dahiras et mouvements de soutien et 15 associations de jeunes et de femmes s'activant dans le développement. Depuis, elle avait démarré sa campagne de collecte de signatures en vue d'obtenir le quota requis pour parrainer sa candidature.



Nos sources de préciser que les pourparlers, d'ailleurs très avancés, entre Idy et Sokhna Ndèye Mbacké ont été déclenchés par quatre Chefs religieux Mbacké-Mbacké bien connus à Touba et hautement respectés. Ces derniers ont même fini de choisir la cité religieuse comme étant le lieu qui devra abriter la rencontre entre les deux leaders pour sceller définitivement l'union.



Ces démarches, si échéant, devraient permettre à Idrissa de se frayer davantage de chemin dans des localités Mourides comme Touba, Darou Karim, Darou Salam du fait de l'appartenance de Ndèye Mbacké à la famille de Serigne Massamba Mbacké. Tout devrait être bien clair dans les prochaines heures. Affaire à suivre...