PR Bassirou Diomaye Faye à Médina Baye : « Nous nous devons de respecter la liberté de culte garantie par la constitution »

En visite dans la cité religieuse de Médina Baye à quelques jours du Mawlid, le président de la république Bassirou Diomaye Faye s’est adressé à la communauté Tidiane derrière le guide Cheikh Mahi Ibrahim Niass. Dans un contexte marqué par les propos polémiques de Cheikh Oumar Diagne qui a suscité une vague réactions de certains fidèles, le président de la république réaffirme sa ferme volonté de maintenir sa conception de la liberté de culte. Face à Cheikh Mahi Niass, le chef de l’Etat rassure : « Nous allons accomplir et assumer pleinement notre responsabilité face aux foyers religieux. Notre conception de la laïcité n’est pas que le gouvernement doit se démarquer des foyers religieux. Nous pensons que la liberté de culte garantie par la constitution, nous nous devons de la respecter et de la faire respecter. Je réitère mon engagement à travailler pour la consolidation du respect de nos guides religieux et sollicitons vos prières pour la paix et la stabilité du Sénégal » a déclaré le président de la république rappelant, dans la foulée, que, « son devoir en tant que père de la nation, est de soutenir et d’accompagner les foyers religieux qui sont le socle de notre vivre-ensemble.