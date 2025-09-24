PJF: Waly Seck est sorti libre après cautionnement

Le chanteur Waly Seck qui faisait face depuis quelques heures au juge du parquet financier vient d’être libéré. Il est sorti libre après cautionnement, selon son avocat Me Abdou Dialy Kane.







Le jeune chanteur a été cité dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a relevé des transactions jugées suspectes estimées à 5,5 milliards de FCFA dans l'affaire dite "Amadou Macky Sall".

