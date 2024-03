Ouvrages de l'Onas : Le quartier Ndiago Bar se sépare de ses flaques d'eaux usées

Le quartier Ndiago Bar sort de l'eau au propre comme au figuré. Situé au cœur de la commune de Tivaouane Diacksao, Ndiago Bar est accessible, de tous les côtés sans traverser les points d’eau. Le décor était perlé çà et là de flaques d’eau aussi bien en saison des pluies qu’en saison sèche. Actuellement, le quartier est à sec grâce aux ouvrages de drainage construits par l’Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS).



« C’est avec joie et fierté que nous nous promenons dans les rues et ruelles du quartier Ndiago Bar. Durant 25 ans, les populations avaient souffert des inondations. Ces ouvrages réalisés par l’ONAS ont soulagé les populations. Nous pouvons remercier le Ministre Issakha Diop et le Directeur Général de l'ONAS, Mamadou Mamour Diallo pour avoir répondu aux sollicitations des populations », a affirmé Moussa Fall, maire de la commune Tivaouane Diacksao. Samedi dernier, les femmes riveraines drapées de T-shirts blancs frappés de messages « Fegu Jëm Nawate » et les éléments de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (Sonaged) entassent des sachets plastiques et d’autres objets solides. Les populations ont un rôle clé à jouer dans la préservation des ouvrages.



« Les Communautés ont un grand rôle à jouer dans la préservation des ouvrages. Nous devons veiller à ce que les déchets ne soient pas rejetés dans les canalisations. L’ONAS ne peut pas être partout », a déclaré Abdou Samath Diouf devant la foule de femmes mobilisées à cet effet. Les flaques d’eau ne font plus partie du décor. Les riverains ne vivent plus avec l’eau 12 mois sur 12. Il y a un an, personne ne croyait que Ndiago Bar pouvait tourner cette page sombre de son histoire liée aux inondations.



La souffrance a duré 25 ans.« C’était impossible de se mettre debout sur ce site à cette période de l'année. Ndiago Bar symbolisait les inondations. Les populations avaient vécu des inondations durant 25 ans », a reconnu Abdou Samat Diouf, président de la Plateforme des acteurs de lutte contre les inondations. Ceux qui avaient perdu espoir ont préféré quitter définitivement pour aller vivre ailleurs. Aujourd’hui,dans ce coin, on rénove des maisons, d’autres sont en cours de construction.



Les ouvrages réalisés par l’ONAS ont produit les effets escomptés. On prie pour que cela perdure au grand bonheur des anciennes victimes des inondations. En tout c'est le challenge de l’ONAS qui a enregistré de bons résultats à la Zone de Captage,au Centre de Santé Philippe Maguilène Senghor, à la Cité Belle Vue, à la Cité Diounkhop, aux Unités 7 et 15 des Parcelles Assainies… « Les travaux ne sont pas encore achevés.



Mais les résultats sont là : les populations ne vivent plus les conséquences des inondations. Il y avait de l’eau en permanence 12 mois sur 12 à Ndiago Bar. Ce n’est plus le cas maintenant », s’est félicité Mamadou Sangharé, chef de la section banlieue 2 de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).