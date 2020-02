Ouvrage de Pape Alé Niang : L'oppostion au cœur d'une publication?

Le journaliste-chroniqueur présentait ce Samedi son ouvrage intitulé : "Scandale au coeur de la République : Le dossier du Coud."

Pour l'occasion, plusieurs personnalités de l'opposition eg de la société civile étaient présentes à cette cerémonie qui a tourné globalement autour de la gestion du Coud, de l'Ofnac et de son ancienne directrice Nafy Ngom Keïta.



On aura ainsi remarqué pêle-mêle Khalifa Ababacar Sall, Abdoul Mbaye, Mame Adama Guèye, Boubacar Camara, Ousmane Sonko, Déthié Fall, Cheikh Bamba Dièye, Aïda Mbodj, entre autres. Ils étaient donc nombreux à répondre à l'invitation du journaliste-chroniqueur Pape Alé Niang, mais aussi à déplorer la mauvaise gestion de nos deniers publics.



Interpellé sur sa posture "d'opposant", Pape Alé Niang répondra qu'il ne croit pas "au journalisme sans engagement", préconisant la dénonciation de toute injustice constatée. Toutefois, la présence massive de l'opposition à la cérémonie de dédicace laisse plus d'un perplexe, voire circonspect.



Du reste, l'ancien directeur du COUD dont la gestion a été fortement décriée, a annoncé une plainte contre le journaliste et l'ancienne directrice de l'Ofnac, estimant que c'est bien Nafy Ngom Keïta qui est derrière ce livre...