Ouverture du magasin Auchan à Kaolack : les précisions de Zahra Iyane Thiam

Le Ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, selon un communiqué, a présidé en marge de la 5ème édition de la FIKA, le forum dédié au rôle et à la place des Collectivités territoriales pour la promotion de l'ESS.

Le communiqué précise que parmi les échanges que le Ministre a eu avec certains acteurs, une délégation de Auchan, a fait l'exposé de son ambition de contribuer par la distribution des produits locaux à la promotion de l'économie sociale et solidaire. Aucune autre question que celle précitée n'a été abordée au cours de ces échanges encore moins celle relative à l'ouverture de magasins Auchan, renseigne le communiqué.

Le Ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, réitère son engagement à accompagner les acteurs économiques et sociaux afin de concrétiser la volonté de Monsieur le Président de la République de faire du Sénégal, un Sénégal de Tous et un Sénégal pour Tous, l’un des chantiers majeurs de son quinquennat...