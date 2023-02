Ousmane Sylla, Dg Dakar dem dikk : « Avec le Président Macky Sall, tout ce qui forge notre solidarité nationale est refondé, réinventé, fortifié »

L’investiture du président de la République, Macky Sall comme candidat de Benno bokk yaakaar (BBY) pour la présidentielle de 2024 continue de plus belle. Après le Cojer et les hauts responsables, c’est au tour de la Cellule Apr de Dakar Dem Dikk d’en faire autant comme pour célébrer les 100 premiers jours du nouveau directeur de la boîte.





Face à la presse, Ousmane Sylla qui prépare ses 100 jours à la tête de la boite, fait savoir que « nous prenons l’entière responsabilité de porter et d'assumer notre choix sur son Excellence le Président Macky Sall comme notre seul et unique candidat pour les élections présidentielles de 2024 », fait-il savoir.



Toutefois, il signale que « nous allons engager surtout toutes nos forces pour restaurer la cohésion de toutes les unités membres de BBY et aider notre candidat à renouer encore plus le pacte républicain entre tous les sénégalais résidents et ceux de la diaspora car son Excellence Monsieur Macky Sall incarne l’espoir et l’esprit de conquête. Avec le Président Macky Sall force est de reconnaitre que tout ce qui forge notre solidarité nationale est refondé, réinventé, fortifié partout sur le territoire national », s'est réjoui le nouveau patron de Dakar Dem Dikk.





Il ajoute qu’ « également tout ce qui fait du Sénégal un pays sûr, où l’on peut vivre sans avoir peur, est aujourd’hui amplifié. La laïcité républicaine est défendue, nos forces de l’ordre, notre renseignement, nos armées, réconfortés. C’est pourquoi nous invitons nos concitoyens de l’autre bord à plutôt retrouver la sérénité, le sens profond, la dignité de ce qui aujourd’hui nous rassemble : agir de manière juste et efficace pour la stabilité et la cohésion sociale de notre peuple », conclut le Dg de Dakar Dem Dikk.