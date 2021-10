Ousmane Sonko prévient Doudou Kâ : « Ce qui s’est passé hier nous ne l’accepterons plus ou alors les conséquences seront désastreuses de son côté! »

« J’indexe la responsabilité du commandement de la police qui est partisan »

« Si ce n'était pas le professionnalisme et le sang-froid de ma sécurité, le pire pourrait se produire. Je préviens que nous avons suffisamment de moyens pour répliquer », a souligné le leader de Pastef qui a dénoncé l’attitude des forces de l’ordre, la police en l'occurrence. « Nous avons une police politique à la solde de Macky Sall. Au début de la bagarre, les responsables de l‘Unacois ont appelé la police devant moi pour les informer. Mais elle était restée à la périphérie laissant les militants s’entre-tuer. Ils ont stationné leur fourgonnette sur la voie principale. Je les considère comme complices de ce qui s’est passé. C’est une attitude irresponsable. Elle prend toujours partie pour le pouvoir. J’indexe la chaîne de commandement », assomme le leader de Pastef.

Ces pratiques ignobles ne proviendraient jamais de l’honorable député Abdoulaye Baldé … de Tonton Robert

« Ce qui s’est passé hier est l’œuvre d’un acteur politique mineur, insignifiant, qui est l’auteur de ces actes. Un coutumier des faits. Il doit savoir que c’est son leader qui est mon alter égo en politique. Ces pratiques ignobles ne proviendraient jamais de l’honorable député Abdoulaye Baldé encore moins de tonton Robert Sagna », soutient Sonko qui prévient que « je ne suis pas du genre à donner la seconde joue pour recevoir une seconde gifle. Nous sommes des hommes de paix. Mais sachez que toute chose à une fin. Dans cette affaire, j’accuse le président Macky Sall qui est l’unique responsable parce qu’il est le seul et unique garant de la sécurité des sénégalais », dira encore Ousmane Sonko.



« Cette justice n’est plus crédible aux yeux des

Sénégalais »

Revenant sur les tentatives d’ouvrir une procédure judiciaire de son avocat, il révèle avoir des suspicions envers la justice. C’est pourquoi, il a stoppé net cette décision. « Cette justice n’est plus crédible aux yeux des Sénégalais. Mon avocat voulait intenter une procédure judiciaire, je lui ai demandé de ne pas le faire. Parce que c’est peine perdue. Dès qu’un dossier implique des pontes du pouvoir, c’est sans suite. »

« Seul celui qui veut se suicider décide de m’attaquer à Ziguinchor »

Le leader de Pastef, veut prendre à témoin l’opinion sur ce genre de situation dont son parti est victime. Il a lancé un message aux guides religieux et coutumiers pour qu'ils prennent la parole afin de calmer les ardeurs.



« J’appelle toutes les autorités religieuses de la Casamance à élever la voix pour annihiler ces pratiques de violence. On est à 4 mois des élections et les gens commencent à annoncer les couleurs. Je préviens que ce qui s’est passé hier nous ne l’accepterons plus ou alors les conséquences seront désastreuses pour lui et son équipe et j’invoquerai la légitime défense. Je suis un homme de paix et j’invoque la paix. Et je dis, seul celui qui veut se suicider décide de m’attaquer à Ziguinchor. Sans quoi, il lui sera difficile de revenir à Ziguinchor parce qu’il aura en face une population. Je ne fais que calmer mes partisans depuis ce matin. Je préviens que c’est la dernière fois que nous acceptons ces attaques, sans quoi adviendra qui pourra », prévient Ousmane Sonko qui a mis en garde par rapport à de potentielles attaques contre ses militants ou son convoi...