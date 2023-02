Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor aux PA de Dakar : « Au Sénégal, quand on est élu, on pense déjà au second mandat, on pense qui débaucher, qui radier, qui emprisonner! »

Le président du parti Pastef/Les patriotes était ce mardi 7 février 2023 après-midi dans la commune d’arrondissement des Parcelles Assainies de Dakar. Ousmane Sonko comme à ses habitudes n’a pas manqué de jeter des pierres dans le jardin du président de la République et des dirigeants de Benno. Selon le chef de file des "Patriotes", « au Sénégal, quand on est élu, on pense déjà au second mandat, on pense qui débaucher, qui radier, qui emprisonner et consort au point d’oublier que vous êtes élu pour travailler », a-t-il dit dans le bureau du maire de ladite collectivité territoriale à qui il a rendu visite dans le cadre de la collaboration et dans l’intercommunalité.



Ousmane Sonko, maire de la ville de Ziguinchor avoue qu’il ne compte pas s’arrêter, mais il va poursuivre ses visites pour aller à la rencontre des autres mairies qui partagent sa vision du développement. « C’est une commune centrale et extrêmement importante. Ce n’est qu’un début. Nous allons faire un tour dans les autres mairies. C’est ici que nous l’avons démarré, c’est ce que nous avons remarqué dans la gestion des fonds du Covid-19 que la Cour des comptes a révélé des détournements faits par des dignitaires du pouvoir ».