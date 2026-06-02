Ousmane Sonko lève le voile sur son limogeage : « J’ai dit au président de la République qu’il n’a qu’à assumer son choix »


C’est une confidence de poids qu’Ousmane Sonko a décliné ce mardi lors de sa déclaration de presse. Le président de PASTEF est revenu en détail sur les circonstances exactes de sa rupture avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, dissipant ainsi plusieurs semaines de spéculations.

 

Selon ses propres mots, c’est le Président de la République qui a pris l’initiative en le convoquant au Palais. « Il m’a dit qu’il estime que le compagnonnage ne peut plus continuer », a révélé Sonko, précisant que Diomaye avait invoqué plusieurs déclarations publiques jugées problématiques. Face à cette mise en demeure, le leader patriote dit avoir choisi de ne pas subir : « Je lui ai facilité la tâche en lui disant que je vais le suivre. Je lui ai demandé s’il veut me limoger, il n’a qu’à assumer et le faire. »

Sonko a également révélé qu’il avait lui-même, à un moment antérieur, proposé au Président de quitter le gouvernement pour prendre la tête de l’Assemblée nationale, tout en s’engageant à soutenir sa gouvernance. Une offre qui n’avait pas abouti.

 

Visiblement déterminé à ne pas endosser la responsabilité de cette séparation, Sonko a tenu à situer les faits devant l’opinion : « Cette séparation, je ne pouvais pas l’endosser. »

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Mardi 2 Juin 2026
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