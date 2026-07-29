Défense et sécurité : le CHEDS forge une nouvelle génération de journalistes spécialisés

Le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS) a clôturé, ce mercredi 29 juillet, l'édition 2026 du programme « 20 Heures de Formation des Médias », organisé du 5 mai au 10 juillet. Cette initiative, devenue un cadre privilégié de renforcement des capacités, a permis de réunir des journalistes, des membres des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que de jeunes doctorants autour des grands enjeux liés à la défense, à la sécurité et à la gouvernance.



Au-delà des enseignements théoriques, les participants ont bénéficié d'un programme d'immersion au sein de plusieurs institutions stratégiques, notamment la Marine nationale, la Gendarmerie nationale, le Centre d'entraînement tactique (CET) de Ngor, l'Assemblée nationale et la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Ces visites ont favorisé une meilleure compréhension du fonctionnement des institutions et des défis auxquels elles sont confrontées, tout en renforçant le dialogue entre les médias et les acteurs de la sécurité.



Au total, plus d'une quinzaine de participants, dont des journalistes et des représentants des différents corps des FDS, ont suivi cette formation intensive. L'évaluation finale s'est articulée autour de travaux pratiques et de la présentation d'un projet d'intérêt communautaire, destiné à mettre les connaissances acquises au service de la société. À l'issue de ce processus, une attestation a été remise à chacun des participants, saluant leur engagement et les compétences développées durant le parcours.

À travers cette édition 2026, le CHEDS confirme sa volonté de promouvoir une meilleure compréhension des questions de défense et de sécurité dans l'espace public. En favorisant les échanges entre professionnels des médias, chercheurs et acteurs institutionnels, le Centre contribue à renforcer une culture du dialogue, de la responsabilité et de la diffusion d'une information rigoureuse sur des enjeux majeurs pour la stabilité et le développement du Sénégal.