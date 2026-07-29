MAGAL 2026- Une délégation de l’Apr reçue par le khalife … Le fauteuil de SG de l’ONU au coeur des échanges

Envoyée spéciale de l’ancien président Macky Sall à Touba, une délégation de l’Alliance pour la République (APR), conduite par l’ancien président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop, a été reçue par le khalife général des Mourides. Au-delà des messages de courtoisie, la mission était porteuse d’une double sollicitation : quérir les prières du guide religieux pour la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies, et implorer la clémence divine pour un bon hivernage au Sénégal.