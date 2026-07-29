Conseil des ministres : Diomaye exige l’accélération des chantiers, mobilise l’État pour le Magal et fixe de nouvelles urgences sociales

Mobilisation générale pour le Grand Magal de Touba



À quelques jours de la 132e édition du Grand Magal de Touba, prévue le dimanche 2 août 2026, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions logistiques et sécuritaires nécessaires au bon déroulement de l’événement.



Le chef de l’État a particulièrement insisté sur la sécurité routière et les conditions de circulation, dans un contexte marqué par d’importants déplacements de populations vers la cité religieuse.



Il a également rappelé que le Grand Magal figure depuis 2025 sur la liste nationale du patrimoine culturel à sauvegarder et à mettre en valeur.



Le président de la République est revenu sur son séjour effectué les 26 et 27 juillet 2026 à Touba. Il y avait rencontré le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, afin de réaffirmer l’engagement de l’État en faveur du développement de l’agglomération de Touba-Mbacké.



Le Premier ministre a été chargé d’assurer un suivi permanent des programmes concernant notamment l’hydraulique, l’assainissement et le développement durable de la zone.



Éducation : évaluer l’année scolaire et accélérer les chantiers



Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé aux ministres chargés de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur de procéder rapidement à une évaluation globale de l’année scolaire 2025-2026.



Cette évaluation devra être menée sous la supervision du Premier ministre et accompagnée de mesures destinées à assurer une meilleure orientation des élèves et des nouveaux bacheliers.



Le chef de l’État a également instruit le gouvernement d’accélérer les constructions scolaires et d’achever dans les délais les chantiers universitaires.



Il a salué, dans ce cadre, la livraison officielle des infrastructures pédagogiques de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass.



Le gouvernement devra parallèlement poursuivre la transformation consensuelle du système éducatif en associant les enseignants, les établissements privés et les autres acteurs concernés.



Bassirou Diomaye Faye a annoncé qu’il présidera, jeudi 30 juillet 2026, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général.



Intelligence artificielle : vers un plan national de développement



Le Conseil des ministres a également abordé la recherche scientifique et l’innovation technologique.



Le président de la République a demandé une présence accrue des sciences et des technologies dans le système éducatif, ainsi que le développement des laboratoires et des projets de recherche appliquée.



Il a notamment réclamé l’accélération de la transformation numérique des établissements scolaires et universitaires et le déploiement d’un Plan national de développement de l’intelligence artificielle.



Le chef de l’État souhaite également la création d’un Fonds national de promotion de la recherche et de l’innovation.



Une réflexion devra être engagée sur la mise en place d’un Conseil national de la recherche et de l’innovation, destiné à mieux coordonner les politiques publiques dans ce secteur.



Service public, garde à vue et prisons au centre des préoccupations



Bassirou Diomaye Faye a demandé une amélioration des relations entre l’administration et les usagers du service public.



Le gouvernement devra notamment organiser avant la fin de l’année 2026 la deuxième Conférence des administrateurs et managers publics, consacrée à la qualité du service public.



Le président a également informé le Conseil qu’il avait reçu le rapport 2025 du Médiateur de la République ainsi que les rapports 2024 et 2025 de l’Observateur national des lieux de privation de liberté.



Il a demandé aux ministres d’examiner rapidement les réclamations et de corriger les manquements relevés.



Une attention particulière devra être accordée aux conditions de prise en charge et de détention dans les commissariats, les brigades et les établissements pénitentiaires.



Le ministre de la Justice a été invité à accélérer le traitement définitif des affaires en appel, à revoir le dispositif applicable aux personnes souffrant de déficiences mentales et à finaliser les projets de statut du personnel pénitentiaire et de Code pénitentiaire



JOJ Dakar 2026 : finaliser les routes et les aménagements



Le chef de l’État a estimé que les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 étaient entrés dans leur dernière phase.



Après la réception des principales infrastructures sportives, le gouvernement devra désormais accélérer les travaux routiers et les aménagements complémentaires liés aux compétitions.



Le Premier ministre devra coordonner cette phase avec les ministres chargés des Finances, de l’Intérieur, des Infrastructures, de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’avec le Comité d’organisation des JOJ, les autorités administratives et les maires concernés.



Le président a également insisté sur la mobilisation des populations et l’implication des collectivités territoriales afin d’assurer une meilleure appropriation de l’événement.



CEDEAO : le gouvernement salue un succès diplomatique



Le président de la République est revenu sur la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le 19 juillet 2026 à Freetown.



Il a rappelé son accession à la présidence en exercice de l’organisation pour un mandat d’un an.



Le sommet a également entériné la désignation du général d’armée aérienne Birame Diop à la présidence de la Commission de la CEDEAO pour la période 2026-2030.



Le Sénégal a par ailleurs été choisi pour assurer un rôle de facilitateur dans le processus d’apaisement de la situation politique en Guinée-Bissau.



Le chef de l’État a présenté ces décisions comme une reconnaissance du rôle diplomatique et régional du Sénégal