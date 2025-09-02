Ousmane Sonko charge l’Urbanisme, les Impôts et Domaines et le Cadastre : « Dakar est victime d’une urbanisation sauvage insoutenable! »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a pointé du doigt les responsabilités institutionnelles dans l’urbanisation anarchique qui étouffe la capitale. Prenant la parole lors de la journée de partage "Dakar Métropole Internationale 2050", il n’a pas mâché ses mots : « Les déséquilibres sont profonds, la croissance urbaine est devenue insoutenable. Dakar, c’est 4 millions d’habitants sur moins de 0,3 % du territoire national, avec en moyenne 100.000 nouveaux arrivants chaque année. 45 % de l’habitat est hors-norme, sans plan et sans raccordement », a-t-il dénoncé.
Selon Ousmane Sonko, cette urbanisation incontrôlée entraîne congestion, pénurie de logements, d’équipements et de mobilité.
Il a rejeté l’argument souvent avancé selon lequel les inondations à Dakar seraient liées à la nature du sol : « Avant cette urbanisation sauvage, il pleuvait peut-être même plus à Dakar et il n’y avait pas ces problèmes. Il tombe près de 2.000 mm dans le sud du pays et seulement 400 mm à Dakar, pourtant il n’y a pas d’inondations majeures dans le sud. C’est la mauvaise urbanisation qui est à la base du phénomène », a-t-il insisté.
Le Premier ministre a également critiqué la manière dont certains services publics gèrent les lotissements : « Autrefois, sous la colonisation, on réglait d’abord les questions d’assainissement et de voirie avant d’admettre les constructions. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Avec les quartiers sauvages et même les lotissements administratifs, on laisse l’Urbanisme, les Impôts et Domaines et le Cadastre piloter, puis chacun se débrouille après pour amener l’eau, faire l’assainissement ou amener l’électricité », a-t-il regretté.
