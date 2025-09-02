Ousmane Sonko charge l’Urbanisme, les Impôts et Domaines et le Cadastre : « Dakar est victime d’une urbanisation sauvage insoutenable! »


Ousmane Sonko charge l’Urbanisme, les Impôts et Domaines et le Cadastre : « Dakar est victime d’une urbanisation sauvage insoutenable! »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a pointé du doigt les responsabilités institutionnelles dans l’urbanisation anarchique qui étouffe la capitale. Prenant la parole lors de la journée de partage "Dakar Métropole Internationale 2050", il n’a pas mâché ses mots : « Les déséquilibres sont profonds, la croissance urbaine est devenue insoutenable. Dakar, c’est 4 millions d’habitants sur moins de 0,3 % du territoire national, avec en moyenne 100.000 nouveaux arrivants chaque année. 45 % de l’habitat est hors-norme, sans plan et sans raccordement », a-t-il dénoncé.

Selon Ousmane Sonko, cette urbanisation incontrôlée entraîne congestion, pénurie de logements, d’équipements et de mobilité.

Il a rejeté l’argument souvent avancé selon lequel les inondations à Dakar seraient liées à la nature du sol : « Avant cette urbanisation sauvage, il pleuvait peut-être même plus à Dakar et il n’y avait pas ces problèmes. Il tombe près de 2.000 mm dans le sud du pays et seulement 400 mm à Dakar, pourtant il n’y a pas d’inondations majeures dans le sud. C’est la mauvaise urbanisation qui est à la base du phénomène », a-t-il insisté.

 

Le Premier ministre a également critiqué la manière dont certains services publics gèrent les lotissements : « Autrefois, sous la colonisation, on réglait d’abord les questions d’assainissement et de voirie avant d’admettre les constructions. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Avec les quartiers sauvages et même les lotissements administratifs, on laisse l’Urbanisme, les Impôts et Domaines et le Cadastre piloter, puis chacun se débrouille après pour amener l’eau, faire l’assainissement ou amener l’électricité », a-t-il regretté.

Autres articles
Mardi 2 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Gamou 2025 : Le Khalife Baye Serigne Assane Seck réclame plus de

Gamou 2025 : Le Khalife Baye Serigne Assane Seck réclame plus de "considération" de la part des autorités étatiques vis-à-vis de Thiénaba - 02/09/2025

[🛑DIRECT / Diamniadio ] Élimination Mondial 2026 : 2eme Séance d'entraînement Des Lions

[🛑DIRECT / Diamniadio ] Élimination Mondial 2026 : 2eme Séance d'entraînement Des Lions - 02/09/2025

Affaire Arcelor Mittal : Birima Mangara face à la justice, une audition sous haute discrétion loin des projecteurs

Affaire Arcelor Mittal : Birima Mangara face à la justice, une audition sous haute discrétion loin des projecteurs - 02/09/2025

Fissel sous le choc : un cultivateur tente de violer une jeune fille en pleine rue qui s’aggripe à ses parties intimes

Fissel sous le choc : un cultivateur tente de violer une jeune fille en pleine rue qui s’aggripe à ses parties intimes - 02/09/2025

Alerte Météo : l’Anacim annonce des pluies à Dakar cette nuit allant du 1er au 2 septembre

Alerte Météo : l’Anacim annonce des pluies à Dakar cette nuit allant du 1er au 2 septembre - 01/09/2025

Général Birame Diop au congrès d’histoire militaire : « Prévenir les rébellions est une urgence pour nos États! »

Général Birame Diop au congrès d’histoire militaire : « Prévenir les rébellions est une urgence pour nos États! » - 01/09/2025

Braquage à Richard-Toll : quand l’usine Dolima devient la proie d’un commando fantôme

Braquage à Richard-Toll : quand l’usine Dolima devient la proie d’un commando fantôme - 01/09/2025

Mort tragique à Dakarnave : un ouvrier chute dans un bassin, l’entreprise accusée d’étouffer le drame

Mort tragique à Dakarnave : un ouvrier chute dans un bassin, l’entreprise accusée d’étouffer le drame - 01/09/2025

Hamidou Djiba devant la Sr : du drapeau de la « République de Casamance » aux regrets tardifs… quand le porte-voix du Mfdc implore la clémence de la justice

Hamidou Djiba devant la Sr : du drapeau de la « République de Casamance » aux regrets tardifs… quand le porte-voix du Mfdc implore la clémence de la justice - 01/09/2025

Scandale du Sukuk Sogepa : la Dic met à nu des commissions occultes de 5,6 milliards

Scandale du Sukuk Sogepa : la Dic met à nu des commissions occultes de 5,6 milliards - 01/09/2025

Tivaouane / Amadou Bâ chez le Khalife :

Tivaouane / Amadou Bâ chez le Khalife : "Dans d'autres circonstances, nous parlerons de la situation du pays". - 31/08/2025

Thiaroye – 29 kg de chanvre indien, 15 moutons et plus d’1 million F CFA saisis : un réseau de drogue démantelé

Thiaroye – 29 kg de chanvre indien, 15 moutons et plus d’1 million F CFA saisis : un réseau de drogue démantelé - 31/08/2025

Léona Niassène / Le Khalife à Ousmane Sonko : 'Kaolack n'a pas encore la chance d'avoir un maire qui peut changer le visage de la commune...'

Léona Niassène / Le Khalife à Ousmane Sonko : 'Kaolack n'a pas encore la chance d'avoir un maire qui peut changer le visage de la commune...' - 31/08/2025

[Reportage] Hivernage au Sénégal : le “Gowé” et le

[Reportage] Hivernage au Sénégal : le “Gowé” et le "Sarkhatane", encens traditionnels pour chasser l’humidité - 31/08/2025

Tivaouane- le Khalif Serigne Babacar Sy Mansour au président Diomaye:

Tivaouane- le Khalif Serigne Babacar Sy Mansour au président Diomaye: " Ce n'est pas facile de construire ce pays...." - 30/08/2025

Diamniadio : 54 millions FCFA de matériel envolés, les vigiles de la société Ebs Électro Business dans le coup

Diamniadio : 54 millions FCFA de matériel envolés, les vigiles de la société Ebs Électro Business dans le coup - 30/08/2025

Santé fragile de Farba Ngom : ses avocats dégainent la contre-attaque judiciaire

Santé fragile de Farba Ngom : ses avocats dégainent la contre-attaque judiciaire - 30/08/2025

Écroué hier par le doyen des juges : Hamidou Djiba , figure controversée du MFDC replonge dans les ténèbres de la prison

Écroué hier par le doyen des juges : Hamidou Djiba , figure controversée du MFDC replonge dans les ténèbres de la prison - 30/08/2025

Échauffourées entre militants de Pastef: Les ex-détenus se donnent en spectacle

Échauffourées entre militants de Pastef: Les ex-détenus se donnent en spectacle - 29/08/2025

Bains mystiques à 300 millions : un commerçant de Sandaga piégé par un faux marabout

Bains mystiques à 300 millions : un commerçant de Sandaga piégé par un faux marabout - 29/08/2025

Partenariat fissuré , Saisie, blocage et accusations : la guerre ouverte entre Jacob Attal et Antoine Rahal devant le tribunal de Commerce pour 2,5 Milliards

Partenariat fissuré , Saisie, blocage et accusations : la guerre ouverte entre Jacob Attal et Antoine Rahal devant le tribunal de Commerce pour 2,5 Milliards - 29/08/2025

[Reportage] - Plage de Cassation : le cœur vibrant de l’été dakarois, entre grillades, musique et vigilance

[Reportage] - Plage de Cassation : le cœur vibrant de l’été dakarois, entre grillades, musique et vigilance - 29/08/2025

Audit financier explosif : après le « Sukuk Sogepa », 63 comptes commerciaux dans le viseur de la Dic

Audit financier explosif : après le « Sukuk Sogepa », 63 comptes commerciaux dans le viseur de la Dic - 29/08/2025

Macky Sall à Paris : l’APR dément toute rencontre avec Diomaye Faye

Macky Sall à Paris : l’APR dément toute rencontre avec Diomaye Faye - 28/08/2025

Élection du maire de Dakar: Taxawu Sénégal prend la parole, regrette « une trahison de Barthélémy Dias » et réitère son ancrage dans l’opposition

Élection du maire de Dakar: Taxawu Sénégal prend la parole, regrette « une trahison de Barthélémy Dias » et réitère son ancrage dans l’opposition - 28/08/2025

[🛑DIRECT ] Affaire Mairie Dakar : Khalifa Sall face à la presse...

[🛑DIRECT ] Affaire Mairie Dakar : Khalifa Sall face à la presse... - 28/08/2025

[ Reportage] Les véhicules « Cheikhou Chérifou » : entre mythe, vitesse et drames routiers au Sénégal

[ Reportage] Les véhicules « Cheikhou Chérifou » : entre mythe, vitesse et drames routiers au Sénégal - 28/08/2025

Sukuk Sogepa : Bibi Baldé dans l’œil du cyclone d’un scandale à 114 milliards

Sukuk Sogepa : Bibi Baldé dans l’œil du cyclone d’un scandale à 114 milliards - 28/08/2025

Naufrage d’une pirogue de migrants en Mauritanie : plusieurs corps rejetés par la mer, dont des Sénégalais

Naufrage d’une pirogue de migrants en Mauritanie : plusieurs corps rejetés par la mer, dont des Sénégalais - 28/08/2025

Affaire Farba Ngom : la prison, une bombe à retardement pour sa santé ? La contre-expertise qui alerte sur un risque de « mort subite nocturne »

Affaire Farba Ngom : la prison, une bombe à retardement pour sa santé ? La contre-expertise qui alerte sur un risque de « mort subite nocturne » - 28/08/2025

RSS Syndication