Oumar Sy (Député Yewwi) : « Je n’ai pas le cœur à débattre, on veut nous faire croire que tout va bien dans le pays... »

De l’avis de la tête de liste des suppléants de Yewwi Askan Wi (YAW) lors des dernières élections législatives, l’heure n’est pas aux débats à l’assemblée nationale. D’après lui, en ces périodes sombres et extrêmement incertaines au vu de l’actualité sociopolitique, les députés devaient être mobilisés sur des questions plus essentielles. « Je n’ai pas le cœur à débattre, on veut nous faire croire que tout va bien dans le pays alors que tel n’est pas le cas », a-t-il fustigé face à ses collègues parlementaires.