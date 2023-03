Oumar Ndiaye Angloma (Apr- Mbacké) : « Personne n’a voulu empoisonner Ousmane Sonko… C’est du théâtre ! »

L’histoire du liquide jeté à la figure d’Ousmane Sonko pour lui donner des soucis de santé frise la comédie, selon Oumar Ndiaye Angloma. Le leader politique Apériste de Mbacké et non moins membre du cabinet présidentiel, estime que l’affaire est polluée par beaucoup d’incongruités. « Ousmane Sonko est trop versé dans le théâtre, dans la manipulation, dans la machination. Personne n’a voulu l’empoisonner. C’est mon sentiment le plus sincère. Nous attendons impatiemment les résultats de ses analyses. Mais une chose est certaine : il ne souffre de rien et cherche juste à faire durer son dilatoire ».

Omar Ndiaye d’inviter les Sénégalais à mettre fin « au cirque » et à se rendre à l’évidence par rapport au leader de Pastef. Le responsable politique de conclure par s’attaquer aux deux avocats français qui ont jugé utile de conseiller le Président de la République sur la question du troisième mandat. « Nous n’avons pas de leçons à recevoir d’avocats français, fussent-ils célèbres. Ils ne sont pas habilités à nous faire la morale ou nous prodiguer des conseils. Nous avons dépassé le temps où parce qu'on est français, on se sent apte à donner des directrices à suivre aux Sénégalais ». Pour lui cette question est réglée par la Constitution qui a été, dit-il, assez claire sur la possibilité que le President Sall de se présenter en 2024.