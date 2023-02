Oumar Ndiaye Angloma (Apr- Mbacké) : «J’invite les personnes dont les biens ont été détruits à porter plainte contre les leaders du Pastef! »

Pour Oumar Ndiaye Angloma, leader politique Apériste, il est urgent de signaler que les violences perpétrées samedi dernier dans le département de Mbacké se sont passées exclusivement à Touba et non à Mbacké. « Toutes les violences que Sonko et ses militants ont créées se sont passées à Touba et non à Mbacké. C’est Touba qui a subi l’affront, moins d’une semaine après l’ouverture de son Université. La boutique de Senchan, l’agence de Sonatel, les deux stations d’essence, le point de collecte de la mairie se trouvent dans la cité religieuse. Par conséquent, les manifestants ont voulu mettre Touba à sac. C’est tout ! C’est Touba qui était visée. À Mbacké, il était prévu un meeting et ce meeting n’a jamais eu lieu », fera remarquer Oumar Ndiaye Angloma.

Le leader politique, membre du cabinet du Président de la République, de déplorer la mort dans l’âme, le spectacle. « Nous regrettons beaucoup ce qui s’est passé à Touba : cette vague de violence qui ne se justifie pas et ne nous honore pas, nous qui habitons l’agglomération. Touba ne mérite pas de vivre certains comportements. Touba est une cité religieuse qui ne doit pas souffrir des ressentis de nature politique. Et il est désormais nécessaire de penser une peu à Serigne Mountaqa Mbacké. »

Oumar Ndiaye de faire une révélation. « Je vous apprend en passant que les saccages n’ont pas été perpétrés par des populations de Touba. Il y avait des mercenaires. Une personne qui habite Touba ne peut pas outrepasser les ndigëls du Saint homme! » Partant de ce fait, le leader politique demandera aux victimes des destructions d’aller ester en justice. « Qu’elles aillent déposer des plaintes contre Sonko, Cheikh Thioro Mbacké, Ahmadou Lô, Assane Mbacké etc… Elles seront indemnisées, à coup sûr ! C’est trop facile de fouler au pied la loi et de rentrer chez soi sans être inquiété. Sonko est accusé de viol. Il a déjà un problème avec la justice... »