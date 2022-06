Oumar Mamadou Baldé, Gouverneur : « C'est avec un immense plaisir que la région de Tambacounda accueille le trophée de la CAN! »

« C'est avec un immense plaisir que la région de Tambacounda accueille le trophée continental de la Coupe d'Afrique des nations. Nous souhaitons la bienvenue à la délégation qui l'accompagne. Nous nous réjouissons de cette heureuse et clairvoyante initiative de son Excellence Monsieur le président de la République consistant à présenter le trophée aux populations des capitales régionales des 14 régions de notre pays.

À mon nom personnel et au nom de toutes la population de Tambacounda, je renouvelle mes chaleureuses félicitations aux Lions du Sénégal, qui ont fait preuve de courage, de persévérance et d'endurance pour gagner ce trophée à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations, édition 2021. Dans la même lancée, je voudrais féliciter le ministre des Sports. Je l'ai rappelé à plusieurs occasions. Nous devons reconnaître (...) »